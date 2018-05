Около 30 души са пострадали след експлозия в запален на открито огън по случай еврейския празник Лаг Баомер в Северен Лондон, съобщи в. "Дейли експрес", цитиран от Ройтерс.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney , Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

Експлозията е избухнала в квартал „Стамфорд хил”. Все още не са ясни причините за инцидента. Една от възможните версии е, че участник в празненствата е хвърлил мобилния си телефон в огъня и това е довело до експлозията.

Според еврейския информационен сайт Йешива взривът може да е бил предизвикан от горивото, с което е бил разпалван огънят. Съобщава се, че 10 от ранените са били откарани в болница.

Tonight we have assisted @Hatzola dealing with multiple patients.



Hatzola is a volunteer ambulance service in the community.

We have a long-standing, mutually respectful working relationship, and together we help to save lives.@Ldn_Ambulance @LAS_HART @Hatzola pic.twitter.com/0dlxfB988j