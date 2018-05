След три седмици на антиправителствени протести парламентът на Армения избра лидер на опозицията Никол Пашинян за министър-председател.

Happening now in Yerevan, #Armenia : Flowers and dancing as crowds wearing mostly white gather on Republic Square to await what they hope will be the nomination of protest leader Nikol Pashinian to Prime Minister. Photos by Amos Chapple pic.twitter.com/4EYksF0NA0

Депутатът и бивш журналист беше единствен кандидат. Той получи подкрепата на 59 парламентаристи при необходими 53 гласа.

​ Пашинян отново е номиниран за премиер на Армения

Това е второ гласуване на кандидатурата на 42-годишния Пашинян в парламента за осем дни след неуспеха му на 1 май.

Nikol Pashinian, who led the protests that ousted Armenia's leader, has been elected prime minister. His programme so far is looking like better economic cooperation with the EU—and better military cooperation with Russia https://t.co/SCfyw0NanY pic.twitter.com/xv9XGLySCc