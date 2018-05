Поредна масова стрелба в училище в Съединените щати. По първоначална информация от местни медии жертвите са осем.

Гимназията в щата Тексас е блокирана от полицейски части. Полицията отказва да потвърди за загинали.

Един човек е арестуван заради атаката в училището в Санта Фе, на около 60 километра от Хюстън. От управата на учебното заведение потвърдиха, че има ранени.

Инцидентът е станал в началото на деня, когато децата влизали в клас. До момента не е ясно дали нападателят е ученик от училището или външен човек.

Students are reunited with parents and teachers after Texas high school shooting which has left at least 8 dead https://t.co/aUyYwOikiT pic.twitter.com/BOAJFDcrFK