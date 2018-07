Той не може да гласува. Дори не е достатъчно голям, за да шофира. Но Уилям Майлис вече има диплома от колеж. Момчето е само на 11 години, но вече получи академичната си степен в областта на изкуствата в колеж във Флорида, пише Си Ен Ен.

William Maillis was the youngest St. Petersburg College graduate to walk across the stage today. At 11 years old, he now has an associate’s degree & is attending USF next month to continue his education. What’s his dream job? Watch @BN9 at 5pm to find out! pic.twitter.com/5nojGsh8G2