Американската певица и актриса Деми Ловато е била приета в болница в Лос Анджелис във вторник, след като се предполага, че е приела свръхдоза наркотици, съобщи Си Ен Ен.

"Деми е будна и е със семейството си. Те искат да изкажат благодарност на всички за любовта, молитвите и подкрепата. Част от информацията, която се съобщава, е неверна. Близките й поискаха да се уважи личното й пространство и да не се правят спекулации за състоянието й. Нейното здраве и възстановяване са най-важното в момента", заяви представител на звездата.

Хоспитализацията на Ловато се случва само седмици, след като певицата разкри, че наскоро е претърпяла рецидив. Куп знаменитости от бранша, сред които Елън Дедженеръс, Руби Роуз, Кеша, Ариана Гранде, Кейлани, Джо и Ник Джонас, изразиха подкрепата си за Деми Ловато в социалните мрежи.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi