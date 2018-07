Тръмп заплаши, че ще „закрие“ правителството, ако демократите не гласуват в подкрепа на граничната сигурност, която включва построяването на стена по границата с Мексико. Американският президент отправи заплахата в Twitter.

I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!