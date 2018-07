Стачката на таксиметровите шофьори в Мадрид и Барселона предизвика истински транспортен хаос в два от най-големите градове на Испания.

Протестът, който продължава вече пети ден, е срещу нелоялната конкуренция на така наречените "туристически превозни средства с шофьор", каквито са „Юбер“ и „Кабифай“, съобщава "Франс прес", цитирана от БГНЕС.

Taxi drivers in Barcelona, "we will not stop our strikes and disrupting the city until the people using Uber and other ride sharing apps stop using the services they prefer and instead go back in time to using our government protected sub-par services."https://t.co/hHKCwmst1S