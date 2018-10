Цъфтежът на вишневите дървета бележи настъпването на пролетта в Япония. Тази година обаче красивата гледка изненада хората от страната на изгряващото слънце и през есента. Това е рядък феномен, уверяват метеоролози, цитирани от БТА.

Този необичаен цъфтеж може да е вследствие на климатичната обстановка през тази година, свързана с активен сезон на тайфуните.

Над 300 души в страната са сигнализирали, че в съседство има цъфтящи вишневи дървета, показват резултатите от анкета.

Cherry blossoms bloom unexpectedly in Japan https://t.co/YzUzgsfiSy

„Бури станаха причина за бързото падане на листата на дърветата и това обикновено отключва реакция, която потиска цъфтежа им до пролетта. След това обаче имаше няколко необичайно горещи дни, които може би са довели до "объркването" и са предизвикали цъфтежа. Това се е случвало и преди, но не в такива големи мащаби", коментира експертът Хироюки Вада от Асоциацията на цветарите в Япония.

Night walk under those cherry blossoms trees in Japan.🌸💜 pic.twitter.com/l9GmDhgUjg