Един човек загина тази сутрин и 10 души са в неизвестност след потъването на тайвански товарен кораб край бреговете на Китай, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Изтеглиха потънало край Поморие корабче (ВИДЕО)

Rescue teams from #Taiwan and #China are racing to reach the crew of a capsized ship from #Palau. https://t.co/2PhfYoFE60 #Myanmar pic.twitter.com/MzdnjetKni