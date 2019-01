Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети американско-мексиканската граница тази седмица, заяви говорителят му в понеделник. Това поредния опит за притискане на Конгреса по време на преговорите за строеж на стената по границата, които доведоха до блокиране на правителството.

Той ще „пътува до южната граница в четвъртък, за да се срещне с хората, които са на предната линия на тази национална и хуманитарна криза”, написа Сара Сантърс в Twitter.

