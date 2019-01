Поне 22 души бяха ранени, двама от тях сериозно, след като пожар обхвана жилищна сграда във френския град Тулуза, съобщиха от пожарната на АФП.

Част от четириетажната сграда се е срутила и гостите от намиращия се на лизо хотел били евакуирани, обясни подполковник Силван Жерго. „Огънят се разпространи много бързо през асансьорната шахта“, каза той.

🚧🔥 #France: a fire broke out this morning in #Toulouse, firefighters evacuate the area where the building was on fire 🔥🚧 pic.twitter.com/rYx2jeYd32