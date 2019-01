Международният песенен конкурс "Детска Евровизия 2019" ще се състои в Краков в Полша, предаде ТАСС като цитира изявление генералния директор на Европейския съюз за радио и телевизия Ноел Къран пред полската телевизия. "Това прекрасно събитие ще се проведе в Краков", каза той.

Звездата от детската "Евровизия" Лидия Ганева с нова песен (ВИДЕО)

Датите за провеждане на конкурса все още не са оповестени. Предполага се, че той ще се състои в края на ноември. Полша за пръв път ще е организатор на конкурса, след като в "Детска Евровизия 2018" победи полската певица Роксана Венгел с песента "Anyone I Want to Be".