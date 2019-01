Арестуваха мъжа, изнасилил жена в кома в САЩ. Случаят прикова вниманието на цялата нация, след като жената роди бебе от изнасилвача и едва тогава се разбра, че е била жертва на сексуално посегателство.

Заподозреният е 36-годишният Нейтън Съдърланд. Той е сертифицирана медицинска сестра и дълги години работи в хосписа в Аризона, където е извършено престъплението.

Пациентка в дългогодишна кома роди бебе в американски хоспис

Момченцето, което се роди на 29 декември, е при родителите на жената.

