На пищна церемония в Лондон в неделя вечер бяха раздадени едни от най-престижните награди в кино индустрията БАФТА. Те се присъждат от Британската академия за кино и телевизия.

Драмата „Рома” на Алфонсо Куарон спечели приза за най-добър филм. Самият Куарон пък грабна статуетката за най-добър режисьор. Черно-бялата лента стана победител и в категориите „Най-добра кинематография” и „Най-добър чуждестранен филм”.

Големият победител на вечерта обаче е историческата комедия „Фаворитката”, която бе удостоена със седем награди, включително за най-добра британска лента.

Изпълняващата главната роля – на кралица Анна Стюарт – Оливия Колман, грабна наградата за най-добра актриса в главна роля.

Рейчъл Вайс пък спечели БАФТА за най-добра актриса в поддържаща роля – отново за играта си във „Фаворитката”. Лентата се окичи и с призовете за дизайн на костюмите, за грим и оригинален сценарий.

Режисьорът Йоргос Лантимос благодари за голямата чест, оказана на екипа и каза, че направата на филма е отнела около 20 години, а той има принос през последните 10.

В категорията „Най-добър актьор” триумфира Рами Малек за изключителното си превъплъщение в рок легендата Фреди Меркюри в лентата „Бохемска рапсодия”. Тя спечели и приза най-добър звук.

За този филм обаче състезанието за престижните награди беше белязано от скандал, след като името на режисьора Брайън Сингър бе отстранено от списъка с номинирани дни преди церемонията. Причината - обвинения в непристойно поведение на снимачната площадка, които той отрича.

За най-добър актьор в поддържаща роля ценната статуетка спечели Махершала Али за ролята му на пианиста Дон Шърли в „Зелената книга”.

Отличието за най-добър дебют грабна Летисия Райт за играта си в "Черната пантера". Филмът спечели приза и за визуални ефекти.

Британските кино експерти решиха, че най-добрият адаптиран сценарий е този на "Черен в клана".

Брадли Купър лично взе статуетката за най-добра оригинална музика за "Роди се звезда". Актьорът е и режисьор на лентата, в която изпълнява и главната роля. Партнира му Лейди Гага. Тя не присъства на церемонията в Лондон, тъй като ще пее на сцената на наградите "Грами", които се раздават в неделя вечер в Лос Анджелис. Певицата обаче благодари за наградата с трогателен пост в Twitter:

I can’t believe we just won Best Original Music @BAFTA ‘s . I wish so much I was there but am at the Grammy’s to show them our love as well. We made a film about music. This means the world to me. Thank u to all our fans we love u so much, we wouldn’t be here without u #BAFTAs pic.twitter.com/nD8QZgwySB