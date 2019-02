Германският канцлер Ангела Меркел се срещна с дъщерята на американския президент Иванка Тръмп в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността в събота, съобщава БТА.

"Беше удоволствие отново да се срещна с канцлера Меркел. При разговора ни научих много от нея и очаквам с нетърпение да продължим да работим заедно", написа Иванка Тръмп в Twitter, публикувайки снимка от срещата.

It was a pleasure to once again be w/ Chancellor Merkel. She is a tremendous champion of vocational ed + #WomensEconomicEmpowerment in both Germany & around the world. I have learned so much from her in our conversations & look forward to our continued work together. #MSC2019 pic.twitter.com/x6PIfvBIrH