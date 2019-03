През февруари НАСА се сбогува с марсохода си "Опортюнити", който стана жертва на една от най-интензивните и продължителни прашни бури на Червената планета. Близо месец по-късно американското космическо управление разпространи последните изображения, направени от марсохода. Сред тях е впечатляваща 360-градусова панорама на района, известен като Долината на постоянството, превърнал се в лобно място за "Опортюнити", предаде БТА.

NASA Opportunity's last image: beautiful panorama reveals Mars rover's final resting place https://t.co/lfFxWYxp3A pic.twitter.com/1MAnDclW3U — Newsweek (@Newsweek) March 13, 2019

Почитателите на космическите изследвания и преди са виждали забележителни марсиански панорами, сред които заснетите от "по-младия" марсоход "Кюриосити" на НАСА в кратера Гейл. Прощалната 360-градусова панорамна снимка на "Опортюнити" обаче разказва цяла история. Панорамата съчетава 354 индивидуални изображения, направени от панорамната камера на марсохода, която улавя сцени през три различни светлинни филтъра - инфрачервен, зелен и виолетов.

These Are the Last Photos NASA's Opportunity Rover Took on Mars https://t.co/qyUy8UH8tt pic.twitter.com/klMWlx5c7A — SPACE.com (@SPACEdotcom) March 13, 2019

Изображенията са заснети миналата година в периода между 13 май и 10 юни - датата, на която НАСА получава последния сигнал от "Опортюнити". В действителност няколко секции в черно и бяло в левия край на панорамата свидетелстват, че марсоходът е бил прекъснат от оказалата се фатална за него прашна буря. Последното изображение, заснето от марсохода, е непълно и със зърнист шум, и показва приближаващия гибелен мрак.

The Undiscovered Country



Opportunity's final image mosaic from #Mars shows the mission's last tracks and pristine terrain waiting for visits from future explorers.



See the full high-resolution panorama at https://t.co/csMA10tMV2 pic.twitter.com/YfFSXeyOiU — Spirit and Oppy (@MarsRovers) March 13, 2019

Панорамната снимка разкрива и някои знакови характеристики на Долината на постоянството - последната спирка за "Опортюнити" след близо 15 години, прекарани на Червената планета. Марсоходът се намира на вътрешния склон на западния ръб на кратера Индевър. Няколко кадъра показват как "Опортюнити" обръща поглед назад - буквално и преносно, към дългото си пътешествие на Марс. В една от секциите се виждат собствените му следи.

#ThanksOppy for being the little rover that could! A planned 90-day mission to explore Mars turned into 15 years of ground-breaking discoveries and record-breaking achievements. Here's a look: https://t.co/e32XC64e3C — NASA (@NASA) February 14, 2019

