САЩ се надяват американски астронавти отново да стъпят на Луната през 2028 г., стана ясно от публикувания бюджет на космическата агенция НАСА.

"We are funding human-rated landers to go to the Moon for the first time in over 10 years." - NASA Administrator @JimBridenstine #Moon2Mars pic.twitter.com/0Uyg64LoRB