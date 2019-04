Сблъсъци между мигранти и гръцката полиция избухнаха пред лагер в Северна Гърция, където се събраха стотици хора с надежда да възобновят маршрута, по който през изминалите години преминаха стотици хиляди към по-богатите европейски страни, предаде БТА.

След анонимни призиви в социалните мрежи за дълъг преход през строгоохраняваните балкански граници, полицията съобщи, че над 500 души, сред които семейства с малки деца, са се събрали вчера в царевично поле край мигрантския лагер "Диавата", който се намира на около 10 км западно от град Солун. Някои издигнаха палатки, а десетки други пристигнаха на мястото пеша.

По-късно около 200 души влязоха в сблъсък с полицията, след като се опитаха да пробият полицейски кордон. Те хвърляха камъни по полицаите, които отговориха със сълзотворен газ и шокови гранати. Не се съобщава за ранени или задържани.

Повечето от мигрантите вече са поискали убежище в Гърция, но искат да стигнат до границата със Северна Македония, на 60 км от тях, и да се опитат я преминат.

Агенцията за бежанците на ООН осъди призивите в социалните медии, подчертавайки, че нелегалното преминаване на границата е рисково и опасно. В декларация, в която се предупреждава за фалшива информация и слухове в социалните медии, Върховният комисарят на ООН за бежанците заяви, че не окуражава нередовни движения и отбеляза, че държавите имат право да охраняват границите си.

Хората, които са се събрали около претъпкания лагер "Диавата", заявиха, че ще пробват късмета си на границата. Мигрантите ще се опитат да преминат границата със Северна Македония, въпреки вероятната съпротива от страна на полицията в двете страни.

