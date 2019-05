Броят на загиналите при бури и торнадо в щата Оклахома нарасна на шест души, а близо 100 са ранени, съобщава БТА.

Двама души загинаха в торнадо в САЩ (ВИДЕО)

Властите на редица градове, разположени край реките в Оклахома и Канзас, започнаха евакуация поради очаквани наводнения.

At least six people have been killed in severe weather in recent days in Oklahoma, including two who were killed overnight by a powerful tornado in El Reno https://t.co/46uj2ve5av pic.twitter.com/LGl7FE0cme — CNN Breaking News (@cnnbrk) May 26, 2019

Two killed and another 29 were injured, as a tornado touched down on EI Reno, Oklahoma in the U.S. on Saturday night



The tornado damaged a motel and tore through a mobile home park as well as a car dealership pic.twitter.com/26RdBYfVzA — CGTN (@CGTNOfficial) May 27, 2019

Rescuers search for survivors after Oklahoma tornado kills at least two https://t.co/P3ElhcDaOb pic.twitter.com/PO18Rpe1DD — Reuters Top News (@Reuters) May 26, 2019

През април т. г. смерчове връхлетяха южните райони на САЩ и там загинаха над 10 души, напомня агенцията.