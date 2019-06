Стрелба в американския град Филаделфия. Най-малко един човек е убит, а други седем са ранени, съобщава БГНЕС.

Multiple people, including child, injured in shooting near playground in Philadelphia https://t.co/vQ1oP9vqMn pic.twitter.com/lpUVZxZVxS — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) June 17, 2019

#BREAKING UPDATE: At least 1 person was killed while 7 others were hurt during a shooting at a Philadelphia graduation party, police said: https://t.co/TKtd9Mzxff pic.twitter.com/SG60U8FkQ0 — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) June 17, 2019

Police commissioner on scene of mass shooting at graduation party, 8 shot, 1 dead, possibly one more injured. Gunman sprayed into crowd of 60 people in SW Philadelphia @FOX29philly pic.twitter.com/3rRQkv4T9W — Sabina Kuriakose (@SabinaKuriakose) June 17, 2019

#BREAKING: Gunman shoots 8 people, killing 1, in a mass shooting at a Southwest Philadelphia graduation party around 10pm Sunday. Around 60 people were at the party at 70th & Buist aves. Four of the victims are teenagers. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/qUn2DdysFI — Christine Mattson (@ChristneMattson) June 17, 2019

Според местни медии стрелбата избухнала по време на парти по повод завършването на гимназията в югозападен квартал на града. Ранени са били четирима възрастни и четирима тийнейджъри. Един от пострадалите е бил в тежко състояние и починал от раните си на път за болница.