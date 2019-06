Най-малко 11 души са били убити при серията от силни земетресения в Китай. Поне 5 мощни труса разлюляха югозападната провинция Съчуан. Най-силният беше с магнитуд 6.0.

Спасителни екипи са изпратени в засегнатите райони, като съобщават за проливни дъждове в близост до епицентъра на най-мощния трус.

A 6.0-magnitude #earthquake rattled Yibin City in #Sichuan, China. No casualties have been reported yet. Video shows houses are damaged and goods scattered on the floor during the earthquake pic.twitter.com/LijxGPcyjB