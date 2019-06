Тръмп ще номинира министъра на сухопътните сили Марк Еспър за нов изпълняващ длъжността министър на отбраната на САЩ, съобщава Ройтерс. Сегашният изпълняващ длъжността Патрик Шанахан е оттеглил кандидатурата си да оглави Пентагона, понеже искал да прекарва повече време със семейството си.

Еспър бе смятан за водещ претендент да заеме поста постоянно, ако Шанахан в крайна сметка не бъдеше одобрен.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....