Горските пожари в Амазония са подпалени от неправителствени организации, обяви президентът на Бразилия Жаир Болсонаро, с което още повече засили напрежението по темата, предаде БГНЕС.

I’m crying, this is for real the most heart breaking thing I have ever seen... our planet is dying slowly and we’re here just watching it... i can’t even tell how much my heart hurts right now, it’s so so sad.#PrayforAmazonas pic.twitter.com/xJ4wOW8O5x