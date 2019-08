Рекорден брой пожари в джунглата на Амазонка са регистрирани тази година. Броят на огнищата се е увеличил с цели 84 % спрямо миналата година. Това сочат данни на Националния институт за космически изследвания. Пожари горят и в северния американски щат Аляска.

Димът от пожарите в амазонската джунгла достигна до мегаполиса Сао Паоло, който е на цели 2700 км. Пушекът, донесен от силния вятър, е затъмнил Слънцето в продължение на час. Джунглата е дом на около 3 милиона вида растения и животни, а еколози обвиниха президента на страната Жаир Болсонаро, че разрешавайки сечта, е отговорен за бедствието. От пожари беше обхванат и американският щат Аляска, който отбеляза най-сухото лято, откакто се води статистика.

Horrifying that the Amazon rainforest which produces 20% of the earths oxygen has been burning to the ground for the last 3 weeks!! Where the hell is the media coverage about all of this? Our earth is dying and nobody wants to do anything about it, fucking sad. #PrayforAmazonia pic.twitter.com/95RBssUiLN