Лидерът на шотландските консерватори Рут Дейвидсън подаде оставка, като се позова на действията на британския премиер Борис Джонсън за спиране на работата на парламента, предаде БГНЕС.

„Госпожа Дейвидсън се оттегли от позицията си след осем години работа“, се казва в изявление, цитирано от Спутник.

Дейвидсън, която подкрепи оставането в Европейския съюз на референдума през 2016 г., заяви, че се оттегля главно, за да бъде със своя син, но също така спомена "конфликта заради Брекзит" в изявление в Twitter.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN