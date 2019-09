Един човек загина, а 29 бяха ранени в различна степен при земетресение с магнитуд 5,4 в югозападната провинция на Китай Съчуан. Това съобщи китайската телевизия, цитирана от БТА.

По нейни данни състоянието на двама от ранените се оценява като тежко. В резултат на подземните трусове са разрушени 17 домове, а 215 са понесли материални щети. Спасително-издирвателната операция продължава.

Latest on the earthquake in Neijiang, SW China's Sichuan: https://t.co/7TO34lluLi

- 1 dead, 29 injured

- Rescue work going on pic.twitter.com/x7iAUTf6PB — China Xinhua News (@XHNews) September 8, 2019

At least one person killed, 29 injured in earthquake in China - TVhttps://t.co/c5cRPI6dKZ pic.twitter.com/3LudH50MH2 — TASS (@tassagency_en) September 8, 2019

#BREAKING M4.3 earthquake, with a depth of seven kilometers, jolts Rong county of Zigong city in SW China's Sichuan Province, according to China Earthquake Networks Center (CENC); third earthquake to hit the area this morning. pic.twitter.com/KA2UfpKgYS — CGTN (@CGTNOfficial) September 8, 2019

Серия силни земетресения в Югозападен Китай, има загинали (ВИДЕО)

В град Чунцин са отменени над 10 влака, а специалисти проверяват целостта на железопътните линии.

#UPDATE At least 28 people are reported injured in the earthquake that jolted Weiyuan County in Neijiang, SW China's Sichuan Province, according to local authorities. Many railway stations in the area are temporarily closed for safety check. pic.twitter.com/SyWb30JbDV — People's Daily, China (@PDChina) September 8, 2019

One died and 29 people were injured as #earthquakes hit in Southwest China's Sichuan province, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). https://t.co/TohOJPdxyx pic.twitter.com/2EQzbd5ZL1 — China Daily (@ChinaDaily) September 8, 2019

Според сеизмолозите земетресението станало в 6.42 часа местно време. Епицентърът на стихията е бил на дълбочина 10 км, на 141 км от град Чънду, административния център на Съчуан. Подземни трусове са регистрирани в няколко окръга.

Както отбелязва вестник "Хуанцю шибао", за последната година в тази провинция е имало най-малко 132 земетресения с магнитуд не по-малко от 3,0 по Рихтер. Най-голямото от тях е с магнитуд 6 от юни тази година.