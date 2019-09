Кристиано Роналдо даде много откровено едночасово интервю пред Пиърс Морган, в което говори за живота си и саможертвите, проправили пътя му до върха във футбола. Най-емоционалният момент от интервюто беше клип на баща му Жозе Динис Авейро от 2004 г., в който той говори за гордостта от своя син, пише Gong.bg .

Роналдо: Когато хората се съмняват в честта ти, това те наранява



Оказа се, че Роналдо не е виждал това видео, заснето преди Евро 2004, до момента и не можа да сдържи сълзите си. 34-годишният футболист сподели, че едва е познавал своя татко, който е бил военен. Бащата на футболиста умира през 2005 г. на 52 години. „Мислех, че интервюто ще е забавно, но не очаквах да плача. Но никога не съм виждал тези кадри. Не знам откъде ...трябва да покажа тези кадри на моето семейство. Но наистина не познавам баща ми на 100%. Той беше алкохолик. Никога не съм говорил с него, не съм водил нормален разговор, беше тежко“, разчувства се португалецът.

Роналдо: Меси ме направи по-добър играч

На въпрос какво го натъжава, когато мисли за баща си, участник във войните в Мозамбик и Ангола, футболистът отговори: „Той не видя нищо, не видя, че съм Номер 1, не видя как получавам награди, не видя какъв съм станал“. „Да бъда номер 1 и той да не го види, да не види как получавам награди, да не види в какво се превърнах. Моето семейство видя, майка ми, братята ми, дори моят най-голям син, но баща ми, той не видя нищо“, заяви още футболистът.

Оправдаха Роналдо по обвиненията в изнасилване

Приятел на бащата на Роналдо споделя пред ESPN, че таткото се е хвалил много със сина си и е бил убеден, че Кристиано ще се превърне в най-добрия футболист в света. Роналдо пък винаги е акцентирал, че майка му е тази, която го е подкрепяла като малък, макар и самата тя да е признавала, че първоначално е искала да абортира.

В интервюто Роналдо разкри и плановете си да се ожени за приятелката си Джорджина Родригес. „Тя ми помогна толкова много. Разбира се, че съм влюбен в нея. Ще се оженим един ден със сигурност. Това е мечтата на майка ми, така че един ден защо не? Тя е мой приятел. Откривам сърцето си пред нея и тя открива сърцето си пред мен“, не крие чувствата си футболистът.