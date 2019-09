Херцозите на Съсекс Меган и Хари са на посещение в Южна Африка. Именно там дебютът си пред публика направи и първородният им син Арчи Харисън Маунтбатън-Уиндзор. Четиримесечното бебе бе в обятията на майка си по време на срещата с носителя на Нобелова награда за мир архиепископ Дезмонд Туту във фондацията му в Кейптаун.

Преди това Хари и съпругата му посетиха най-старата джамия в Южна Африка и участваха в местен празник в квартал "Бо Каап" в Кейптаун, където опитаха местни деликатеси.

Harry and Meghan excitedly brought little Archie with them to the @TutuLegacy Foundation at one of Cape Town’s oldest building, The Old Granary. They were greeted by @TheDesmondTutu and daughter Thandeka. pic.twitter.com/XXHTKEChhg