Британският принц Хари и съпругата му Меган заминаха за първото си официално посещение като семейство в Африка. Двамата взеха със себе си и четиримесечния си си Арчи, съобщи БТА.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се срещнат с архиепископ Дезмънд Туту и други известни личности, но предпочетоха да започнат посещението си в градчето Нианга, наричано "столица на убийствата". То е на около 20 км от Кейптаун. Там ще отидат в организацията "Джъстис деск" (Бюро за справедливост), която учи на самозащита деца в неравностойно положение.

Нейният основател Джеси Дюхърст получи британската кралска награда "Млади лидери" през 2016 г.

След това принц Хари ще посети сам Ангола и Малави. Съпругата му Меган ще го чака с бебето Арчи в РЮА, за да отидат в друг малък град близо до Йоханесбург.

Принц Хари посещава Южна Африка от две десетилетия.

