Хаос настъпи в Боливия, след като избирателната комисия обяви, че президентът Ево Моралес е спечелил изборите на първи тур. Основният опонент на Моралес не призна резултата, а в няколко града гневни тълпи извадиха урните от избирателните секции и ги подпалиха, съобщава БГНЕС.

#ElectionsBolivia: Right now in Cochabamba, Bolivia’s third biggest city, citizens gathered to protest demanding transparency of elections and are now marching to the city’s vote count station. They demand the Electoral Branch release full vote count without fraud #Bolivia pic.twitter.com/aKDWhGK0az