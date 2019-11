Тежки бури, придружени от проливни дъждове и силни ветрове, удариха Черна гора и създадоха проблеми с движението, причиниха наводнения и наложиха намеса на службите за гражданска защита, съобщава скопското електронно издание МКД, цитирано от „Фокус”. Най-тежка е ситуацията в Никшич и Колашин в северната част на страната и по Адриатическото крайбрежие.

В Никшич спасителите евакуираха населено място поради преливането на река, а трафикът в отделни райони във втория по големина град на Черна гора е силно затруднен поради метеорологичните условия. Противопожарните служби съобщиха, че екипи работят в проблемните точки от ранните часове на деня.

Най-лошо е положението в басейна на река Бистрица, където мостовете са наводнени. Водата заплашва да удари прилежащите сгради, а редица от имотите в района вече са под вода. Пътят от Подгорица до Колашин, най-често използваният за достъп до северната част на страната, е затворен поради свлачища и наводнения. В Херцег Нови падна силен дъжд – за по-малко от два часа бяха отчетени рекордните 90 литра на квадратен метър. В резултат улиците и обществените зони на морския град бяха наводнени.

Torrential rains have caused major floods and landslides in parts of Montenegro.



Emergency teams responded to calls from people seeking help with flooded homes and stranded vehicles.#Montenegro #NaturalDisasters pic.twitter.com/oNDVe5rYon