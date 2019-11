Британски учен, който страда от моторно невронно заболяване в терминална фаза, обяви, че се е трансформирал в първия "пълен киборг", предаде БТА.

Д-р Питър Скот-Морган, който е специалист по роботика, не приел покорно съдбата си, когато чул диагнозата през 2017 г. Той решил да удължи живота си с наличните технологии и да усъвършенства тялото и мозъка си, за да се превърне в "най-авангардния човешки кибернетичен организъм от 13,8 милиарда години".

Тази седмица д-р Скот-Морган излезе от почти едномесечен престой в интензивно отделение и обяви, че "Питър 2.0 вече е онлайн".

"I'm not dying, I'm transforming" ❤️

Meet "Iron Man", Dr Peter Scott-Morgan, who's working with Rolls-Royce to help people with motor neurone disease. pic.twitter.com/Rf7elIrbph — BBC East Midlands (@bbcemt) April 1, 2019

Just home from 24 days in Intensive Care. All medical procedures now complete and a huge success. My mini-ventilator keeping me breathing is a LOT quieter than Darth Vader’s. All speech is synthetic but at last sounds like me again. Long research road ahead but in great spirits. pic.twitter.com/JPjwjagDLT — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) November 11, 2019

"Всички медицински процедури приключиха много успешно. Мини вентилаторът, който поддържа дишането ми, е значително по-тих, отколкото на Дарт Вейдър. Речта ми е синтезирана, но поне звучи като моята. Чакат ни много проучвания, но съм в страхотен дух", уведоми той последователите си в интернет.

NOW REPLUMBED AS A CYBORG four tubes will keep me alive long after I become fully paralysed (apart from my eyes, which will still move). My body’s sole function will then be to sustain my brain. This first transition has not been so much based on Medical Science as Engineering. pic.twitter.com/AqkeMwnQ4I — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) November 13, 2019

Д-р Питър Скот-Морган, който е на 61 години, се е подложил на серия операции. Той вече има захранваща тръба, свързана пряко със стомаха му, катетър в пикочния мехур, плик за колостомия директно към дебелото черво. Така се справя с храненето и проблемите с тоалетната. Подложил се е и на ларингектомия, за да бъде предотвратено навлизането на слюнка в белите му дробове. Той каза, че е разменил гласа си за "възможни десетилетия живот". Освен това е разработил и аватар на лицето си, за да реагира с мимика с помощта на изкуствен интелект.

Проследяваща очите технология помага на д-р Скот-Морган да контролира няколко компютра. Затова се е подложил на лазерна хирургия и има идеално зрение на 70 см - разстоянието до компютърния екран.

THIS IS MY LAST POST as Peter 1.0. Tomorrow I trade my voice for potentially decades of life as we complete the final medical procedure for my transition to Full Cyborg, the month I was told statistically I would be dead. I’m not dying, I’m transforming! Oh, how I LOVE Science!!! pic.twitter.com/xCO17ph0lp — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) October 9, 2019

Що се отнася до новата му инвалидна количка, тя е "проектиран идеално" - дава му възможност да се изправя, да легне и да се движи със скорост. Въпреки прогнозата на специалистите, че вероятно ще умре до края на годината, д-р Скот-Морган е оптимист.

WONDERFUL DAY with some key members of #TheScottMorganFoundation: Intel (same team as worked with Stephen Hawking) and Fjord/Accenture (preparing User Interface); meeting up with other teams on 3rd at DXC Innovation Centre for final prep before my Laryngectomy IN 10 DAYS’ TIME!!! pic.twitter.com/E8ZLV3i9Bd — Dr Peter B Scott-Morgan (@DrScottMorgan) September 30, 2019

"Аз не умирам. Аз се трансформирам. Колко обичам науката!", каза той миналия месец.