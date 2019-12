Американският президент Доналд Тръмп отново се подигра с Грета Тунберг, предават световните агенции. Повод е снимката на шведската активистка Тунберг, с която списание "Тайм" илюстрира корицата си, когато я обяви за "Личност на годината", съобщава DarikNews .

Тръмп я нарече "смешна", и публикува в профила си в Twitter - @TrumpWarRoom - същата снимка, но на мястото на главата на момичето беше монтирана неговата.

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year:



✅Booming Economy

✅Record Job Creation

✅Historic Tax Cuts

✅#AmericaFirst Trade Deals

✅ISIS Destroyed

✅Building the Wall#TIMEPOY #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/pe1CNB7KKz