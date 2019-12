В Румъния отбелязаха 30 години от революцията срещу Николае Чаушеску. В тъмните часове граждани излязоха на улицата в Тимишоара, където на 16 декември 1989 година започнаха събитията.

За разлика от други комунистически държави, в Румъния свалянето на комунистическата власт не мина мирно. Армията беше пратена да потуши бунта в Тимишоара и десетки бяха убити. Със свещи в ръка, граждани се събраха пред главния храм в западния град, за да почетат паметта на загиналите.

„Около 70 души бяха убити. Имаше и над 200 ранени. Много хора бяха арестувани. Мен ме задържаха и стоях в ареста 4 дни. Но демонстрациите срещу комунистите продължиха. Това беше нашето спасение”, каза Виорел Золтан Шашка - жител на Тимишоара.

