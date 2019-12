Дядо Коледа тръгна по света, за да раздава подаръци. Добрият старец напусна дома си в Арктическия кръг и се качи на шейната, за да посети очакващите го деца.

Стотици хора се събраха пред официалната резиденция на Дядо Коледа в градчето Рованиеми във Финландия, за да го изпратят с коледни песни.

Малко преди да тръгне на дългия си път, старецът каза няколко думи на хората, като им пожела мирни и щастливи празници.

"Подготовката е завършена и е време да започнем да радваме хората по целия свят.

Надявам се да имате прекрасна Коледа със семейство и приятели. Не забравяйте да се огледате и да бъдете приятел на самотните", каза Дядо Коледа.

