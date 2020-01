Бурята „Брендан” връхлетя Великобритания и Ирландия с ветрове до 130 километра в час и проливен дъжд, предаде БГНЕС.

Due to Storm Brendan, there were lots of dramatic crosswind landings yesterday at Manchester. Full video: https://t.co/v8djKeW5Qk thanks to AviationUpclose pic.twitter.com/oYSedI33T7

Ирландската метеорологична служба издаде предупреждение за червен код за жестоки бури и наводнения, придружени с висок прилив.

„Бурята „Брендан“ ще доведе до значителни бурни вълни, както и комбинация от високи приливи и бурни ветрове по бреговете. Това ще доведе до риск от наводнение по всички брегове“, каза Еойн Шерлок, ръководител на Службата за прогнозиране на наводнения.

@spatafora these are pictures from Lahinch Co Clare which is around the area I live .. once the flooding subsides I will search for new treasures .. pictures from the Clare Herald #StormBrendan pic.twitter.com/tozcCcyENZ