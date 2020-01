Лошото време наруши въздушния и морския трафик в Гърция. Придружена със сняг, дъжд и силни ветрове, бурята в Егейско море обърка плановете на пътуващите покрай празниците.

Weather Front '' #Hephaestion '' Brings More Snow Across Large Parts of #Greece https://t.co/JQOUQH5Kxf pic.twitter.com/OwYmhcUKUS

Много полети от летището в Атина бяха анулирани.

Greece is facing the cold weather front "Hephaestion" with storms, rain and snow.#photography pic.twitter.com/7z9RSKHEJx