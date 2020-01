Пожар избухна на покрива на летището в Аликанте, град на източния средиземноморски бряг на Испания. Това предизвика евакуация на сградата и забавяне на полетите, предаде БГНЕС.

„Избухна пожар на покрива на терминала и известно време никой не беше допуснат да влиза или излиза", заяви говорител на испанския авиооператор „Аена“.

🇪🇸 Flights have been delayed and diverted and passengers evacueted from Alicante Airport in Southern Spain after the roof of one of the buildings caught fire Wednesday afternoon. pic.twitter.com/tyf6ihT0H2 — air plus news (english) (@airplusnews_EN) January 15, 2020

Пожарникарите бързо овладяха огъня и районът „се проветрява, за да може операциите да се възобновят“, каза още той.

Четири самолета бяха пренасочени за кацане към други испански летища, а няколко планирани полета бяха забавени, докато пламъците бъдат потушени.

🚨#Update: People at the #Alicante Airport were evacuated do to the fire which breaks out on the roof. #Spain: Security is on high alert!pic.twitter.com/oh6Z7h1WQf — ISCResearch (@ISCResearch) January 15, 2020

Пътници и работници стояха извън сградата на терминала, докато от нея се издигаше гъст дим. Властите все още не са сигурни какво е причинило пожара. Пострадали при инцидента няма.

Spain flights: Alicante Airport evacuated as fire breaks out – are your flights disrupted? https://t.co/kWcN9Z0nnW pic.twitter.com/crlejn1uax — texaspost (@texsaspost) January 15, 2020

Летището обслужва източния регион на Валенсия, дом на няколко популярни курорта, сред които и Бенидорм. През миналата година то е обслужило малко под 14 милиона пътници, което го прави петото най-натоварено летище в Испания.