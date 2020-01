Кон бе качен на автобус, за да не пречи на натовареното движение по път А48 в Кардиф, съобщи БТА. Животното се разхождало само по пътя в четвъртък вечер и принуждавало водачите на автомобили да отбиват и спират.

Мъж преби паднал кон с железен прът (ВИДЕО)

A loose horse on the 'mane' A48 Eastern Ave decided it wanted to 'stirrup' a little trouble but in doing so it risked falling 'foal' of the law.



It then decided to alight an @Cardiffbus

which was on it's way to the Heath Hostable!



Road now re open.#team1east pic.twitter.com/z7YyMWO1x3