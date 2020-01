Холивудската звезда Джони Деп и рокаджията Алис Купър участваха в джем сешън с "Аеросмит" на гала вечеря в Лос Анджелис в чест на 50-годишнината на групата, съобщава БТА. Купър, Деп и китаристът на бандата Джо Пери са част от музикалния проект "Холивуд вампайърс".

Johnny Depp performs onstage during MusiCares Person of the Year honoring Aerosmith at West Hall at Los Angeles Convention Center on January 24, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy) pic.twitter.com/Dg4DzbGgYg