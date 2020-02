Повече от 30 шанхайски роботи бяха включени в работата в болниците в град Ухан – епицентър на разпространилия се в цял свят коронавирус. Те помагат на медиците да се борят със заразата, съобщават агенция „Синхуа” и БГНЕС.

#ChinaTech : Smart disinfection robots used at hospitals in central China's Wuhan in fight against novel #coronavirus outbreak pic.twitter.com/ZWdb0w8ORH

Роботите са разработени и произведени от шанхайската компания TMiRob. Те са бели на цвят, „главите” са оборудвани с пулверизатор на водороден пероксид, а в „корема” са вградени 9 ултравиолетови лампи. Умните роботи могат да изпълняват няколко вида обеззаразяване. Те са снабдени със специална технология за ориентиране в пространствата, която им позволява да избягват сблъсък с евентуални препятствия.

Shanghai-based TMiRob dispatched over 40 robots to Wuhan to help medical personnel minimize the chances of exposure to infection in vulnerable environments. Robots can do UV sanitization and spray disinfects, quickly and efficiently. #coronavirus pic.twitter.com/G2ufpkIIqs