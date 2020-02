За първи път новозаразените с коронавирус бяха повече извън Китай, отколкото вътре в страната. Това отчетоха от Световната здравна организация.

Първи случай на болен от новия вирус има в Северна Македония. Гърция също потвърди за заразен. 38-годишна жена от Солун е пътувала до Северна Италия и сега е болна. Във Франция отчетоха първи смъртен случай.

По същия начин се е заразила и първата жена с болестта в Северна Македония. И тя е била в Италия, където вероятно е прихванала заразата. Заради Covid 19 в Италия изпратиха армията да охранява откъснатите от света градове. Войници са преградили пътищата и проверяват всеки, който се опитва да излезе или влезе в градчетата в Ломбардия и Венето. Вече над 370 италианци, сред които и деца са заразени.

Лекари диагностицираха новия коронавирус при гражданин и в Грузия, съобщи министърът на здравеопазването Екатерина Тикарадзе на извънредна пресконференция, цитиран от БГНЕС.

Шефът на здравното ведомство отбеляза, че няма причина за паника, пациентът е в бокс отделението на болницата и вероятността от по-нататъшно разпространение на вируса от лечебното заведение е минимална. Страната е в състояние да преодолее вируса.

Според директора на Националния център за контрол на заболяванията и общественото здраве на Грузия Амиран Гамкрелидзе, заразеният мъж практически не е бил на територията на страната тъй като е откаран в болницата директно от грузинско-азербайджанската граница. Всички хора, които са били в контакт с него, бяха поставени под карантина в Азербайджан.

Междувременно АПФ съобщи за първи два случая на заразени с новия Covid 19 в Пакистан.

220/ I can confirm first two cases of corona virus in Pakistan. Both cases are being taken care of according to clinical standard protocols & both of them are stable. No need to panic, things are under control. I will hold press conf tomorrow on return from Taftan.