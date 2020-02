Лий Филип Бел, която е създателка на редица популярни сапунени опери като "Дързост и красота" и "Младите и неспокойните", почина на 91-годишна възраст, предаде БТА.

"Тя си отиде от естествена смърт в дома си в Лос Анджелис", заяви говорителка на семейството й. "С голяма скръб известяваме, че почина обичаната ни съпруга, майка и баба", се казва в изявление на семейството й.

"Младите и неспокойните" се излъчва от 1973 г., а през март "Дързост и красота" ще отбележи 33-ата си годишнина на малкия екран.

