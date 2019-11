Рич, Брук, Карайн, а по-късно Тейлър - едва ли има хора, които не си спомнят за тези сложни любовни взаимоотношения в продължаващата вече повече от 20 години телевизионна сага "Дързост и красота".

Дори да не сте гледали епизодите на американската ТВ класика от 90-те години на XX в., то със сигурност сте зървали лицата на големите актьори, които стартираха в сериала. Рон Мос е едно от култовите лица на "Дързост и красота", пише Vesti. Той е един от първите актьори, партнирал си с красивата Катрин Кели Ланг (Брук Лоугън), Джон Маккук (Ерик Форестър), Сюзън Фланъри (Стефани Форестър). Рон влиза в образа на красивия, талантлив и умерен Рич Форестър, който е все "разкъсван" от любовни чувства към различни жени, които се опитват да спечелят сърцето му завинаги и да имат деца от него.

В ГАЛЕРИЯТА ТУК ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОМЕНИ РОН МОС ПРЕЗ ГОДИНИТЕ (СНИМКИ ПРЕДИ И СЕГА)

Богат наследник в модната империя Форестър, Рич определено бе апетитна хапка. Рон Мос бе в тази роля цели 25 години. Зрителите имаха възможността да се наслаждават на играта му до 2012 г., когато стана ясно, че дъгогодишната му работа в сериала приключва и се оттегля от снимачния процес, а негово място бе заето от друг актьор - Торстен Кей.

Обикновени хора, превърнали се в скъпоплатени звезди (ГАЛЕРИЯ)

След "Дързост и красота" Рон продължава да се занимава по-сериозно с музика. Той е един от създателите на групата Player, в която участва като бас китарист и вокалист. Най-известният техен хит е Baby come back. Мос има издадени и самостоятелни албуми. Негови песни звучат и в сериала "Дързост и красота". Има няколко други телевизионни роли, а през 2014 г. печели награди "Еми" за шоуто The Bay The Series, където участва като продуцент и актьор.

Звезди, които някога са живеели на улицата (ГАЛЕРИЯ)

Приоритет на Рон определено до днес си остава музиката. Той създава нова музика и прави концерти в различни страни. Мос има един развод, а сега е щастливо женен за Девин Деваскес.

Странните любопитни истории от живота на холивудските звезди (ГАЛЕРИЯ)

Известни личности, отгледани в приемни семейства (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, сменили пола си (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, които останаха хора, въпреки славата и парите (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, които не се отказаха да търсят истинската любов (ГАЛЕРИЯ)

Известни личности с български корени (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, които превръщат недостатъците си в достойнства (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, напуснали училище в името на кариерата си (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, които са прехвърлили 80 и все още са страхотни (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, които дават много за благотворителност (ГАЛЕРИЯ)

Меган Маркъл на 38: От Холивуд до британския кралски двор (СНИМКИ ПРЕДИ И СЕГА)

Известни личности, които нямат мобилен телефон (ГАЛЕРИЯ)

БЛЯСЪК И УЮТ: Как изглеждат именията на звездите? (ГАЛЕРИЯ)

Източник: Vesti