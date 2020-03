Страхът от коронавирус завладя и Бъкингамския дворец. Кралицата беше забелязана да носи дълги бели ръкавици по време на церемония по връчване на отличия. Тя награди ветеран от десанта в Нормандия, събрал пари за издигането на паметник на загиналите, предаде Express.uk.

The Queen presented Harry Billinge with an MBE today.



The D-Day veteran raised £1 for every British soldier who died at Normandy to help fund a @normandymtrust memorial.



‘I am choked beyond measure to think I have got an MBE. I don’t deserve it.’ We disagree, Harry.🎖 pic.twitter.com/u7jCEa7Viw