Британският принц Хари и съпругата му Меган заплашиха със съд папараци заради снимки на семейството им в Канада, предаде БТА.

Предупреждението бе отправено, след като в медии бяха публикувани снимки на Меган Маркъл, която се разхожда с бебето Арчи и с двете си кучета в парк във Ванкувър. Адвокати на семейството казват, че Меган е снимана без нейно съгласие и че фотографът се е криел в храст в парка и я шпионирал.

