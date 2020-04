Кънтри иконата, актриса и филантропка Доли Партън дарява 1 милион долара, за да подпомогне изследване на коронавируса, съобщават Асошиейтед прес и Контактмюзик. Дарението е в полза на Медицинския център на университета "Вандербилт" в Нашвил.

Доли Партън иска да се снима за "Плейбой" отново

I am making a donation of $1 million to Vanderbilt towards that research and to encourage people that can afford it to make donations.