Обезщетението, което ще получи "Уимбълдън" след отмяната на турнира заради пандемията, е най-малко 100 милиона паунда, съобщава "Таймс". Организаторите разчитат и на 40 милиона лири излишък в бюджета си, предаде Gong.Bg .

„Разбира се, че е прекрасно, че имаме застраховка. Тя обаче не решава всички проблеми“, сподели Ричар Люис, шеф на The Lawn Tennis Association, управителното тяло на британския тенис.

„Оптимистът в мен вярва, че ще има американско турне на хард и ще се проведат големите турнири в Монреал и Торонто. Що се отнася до "Уимбълдън", още от февруари си мислех, че ситуацията е 50/50. Още тогава беше ясно, че светът си има много по-големи проблеми“, сподели още Люис.

Той заяви, че преговорите за финансова помощ за някои играчи и служители на отменените турнири все още са на много ранен етап.

