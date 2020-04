Мис Англия 2019 се завръща на работа като лекар, за да помогне в битката срещу коронавируса, съобщи Sky News.

Бхаша Мухерджи захвърля конората си на първа красавица, прекратява благотворителната си акция в Индия и е на път да се присъедини към колегите си в болницата в град Бостън, графство Линкълншър.

Bhasha Mukherjee, who was crowned Miss England in 2019, has returned to the United Kingdom from overseas charity work to continue her career as a doctor amid the coronavirus pandemic. https://t.co/Ht6ofIQLCp

Мухерджи заяви, че макар и работата ѝ в Индия да е важна, тя смята, че уменията и времето ѝ сега ще бъдат от по-голяма полза за британското здравеопазване по време на пандемията от коронавирус.

Мис Англия, която в момента е в изолация в Дарби след завръщането си от Индия, каза, че с нетърпение очаква да вземе опресняващ курс и да се притече на помощ на колегите си. Тя е работила в отделение за хора с дихателни проблеми. Мухерджи споделя в интервю за Sky News, че колегите ѝ са казали, че са нещо като „сили за бързо реагиране“ и ги изпращат навсякъде, където е необходимо.

"My services would be much more useful in a hospital."



Miss England 2019 puts aside her crown to go back to work as a doctor during the #coronavirus pandemic.



Read more about her story here: https://t.co/VhvfQjHWlh pic.twitter.com/nksGDunPn4