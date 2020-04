Нов вид пепелянка, открита от учените в Аруначал Прадеш в Североизточна Индия, беше наречена "Trimeresurus salazar" (пепелянката на Салазар) в чест на героя от поредицата книги и филми за Хари Потър, съобщи БГНЕС.

The new species, Trimeresurus salazar is the fifth variety of reptile to have been discovered in #ArunachalPradesh in a little more than a year.https://t.co/cogQswEnyN